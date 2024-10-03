Хитрый автозаправщик с помощью магнита в перчатке воровал топливо на АЗС в Краснодаре

Хитрый автозаправщик с помощью магнита в перчатке воровал топливо на АЗС в КраснодареВ кубанской столице правоохранители задержали 50-летнего автозаправщика, который при помощи нехитрого приспособления воровал на местной АЗС топливо.
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