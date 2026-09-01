«Ну наконец‑то, дождались!»: «Удар в псину» — в Киеве происходит какой-то ужас: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО

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Новости СВО, сегодня к утру 1 сентября 2026 г. военные сводки, интерактивная карта боевых действий на Украине, Константиновка новости сегодня, к утру 01.

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Алекс Сэм

После удара хохлов по складам Wildberries и Ozon наши почесали репу и подумали "А ,что так можно было?" Ну и начали выносить их торговую инфраструктуру. То есть окно овертона хохлы сами открыли.