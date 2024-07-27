США намерены разместить три армейские бригады на Ближнем Востоке, в Европе и Южной Корее США намерены уже этой осенью разместить три бригады своей армии на различных театрах военных действий.
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США намерены разместить три армейские бригады на Ближнем Востоке, в Европе и Южной Корее США намерены уже этой осенью разместить три бригады своей армии на различных театрах военных действий.
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