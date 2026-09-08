Марина Юдашкина не исчезала: Дубай, налоговые долги и форма в 67 лет

Марина Юдашкина никуда не исчезала. Она не ушла в тень после смерти мужа, не облачилась в траур и не отказалась от публичной жизни: в январе 2026 года вдова Валентина Юдашкина опубликовала в соцсети фото в черно-белом купальнике, и подписчики откликнулись комментариями «Богиня!», «Где секрет?», «Не стареет!».
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