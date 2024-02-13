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«Сначала Мариуполь, потом Бахмут, теперь Авдеевка»: украинские пользователи засомневались в правильности решения перебросить «Азов» для обороны города

«Сначала Мариуполь, потом Бахмут, теперь Авдеевка»: украинские пользователи засомневались в правильности решения перебросить «Азов» для обороны города

На Украине обсуждается решение новоиспечённого главкома ВСУ о насыщении обороны в Авдеевке. Напомним, что в ходе наступления в этом городе российские войска продвинулись южнее железной дороги, накануне выйдя на участки, которые находятся не более чем в сотне метров от Индустриального проспекта.

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