«Сначала Мариуполь, потом Бахмут, теперь Авдеевка»: украинские пользователи засомневались в правильности решения перебросить «Азов» для обороны города

На Украине обсуждается решение новоиспечённого главкома ВСУ о насыщении обороны в Авдеевке. Напомним, что в ходе наступления в этом городе российские войска продвинулись южнее железной дороги, накануне выйдя на участки, которые находятся не более чем в сотне метров от Индустриального проспекта.