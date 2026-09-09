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«Ленинградец» по пенальти победил «Сокол» в Кубке России «Велес» проиграл «Мурому»

«Ленинградец» по пенальти победил «Сокол» в Кубке России «Велес» проиграл «Мурому»

Сегодня, 9 сентября, саратовский «Сокол» на своем поле проиграл «Ленинградцу» в серии пенальти (1:1, 5:6).

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