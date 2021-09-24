Топ-менеджер «Новатэка» арестован в США

Зампредседателя правления российской газовой компании «Новатэк» Марк Энтони Джитвэй арестован в США. Он обвиняется по делу об уклонении от уплаты налогов в размере $93 млн, сообщается на сайте Минюста США.
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