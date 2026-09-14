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Обнаружены инфрадианные ритмы сердечного ритма с периодичностью от недель до месяцев

Обнаружены инфрадианные ритмы сердечного ритма с периодичностью от недель до месяцев

Австралийские ученые провели анализ более 900 человеко-лет данных, собранных с умных часов здоровых студентов, и обнаружили ряд медленных циклов, управляющих сердечным ритмом.

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