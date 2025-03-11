Вильфанд рассказал, как проявляется глобальное потепление в России

Все максимальные значения температуры воздуха в различные месяцы в России регистрируются в XXI веке – этот факт указывает на сильнейшее влияние глобального потепления на климат страны, ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии