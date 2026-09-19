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Царьград

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Путину обо всём доложили. "36 тысяч убиты". Худший кризис под Лиманом. Герасимова заменят? "Скоро будет решение"

Путину обо всём доложили. "36 тысяч убиты". Худший кризис под Лиманом. Герасимова заменят? "Скоро будет решение"

Пока внимание приковано к сложной ситуации у Лимана, на северо-востоке Харьковской области развивается другой сценарий: пространство для манёвра украинских частей сокращается, а локальные окружения превращаются в самостоятельные очаги боевых действий.

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