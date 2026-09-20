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ФедералПресс

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С блинами и вареньем пришла на выборы пенсионерка из Тюмени: «Пусть попьют чайку»

С блинами и вареньем пришла на выборы пенсионерка из Тюмени: «Пусть попьют чайку»

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. ФедералПресс. Чтобы подбодрить сотрудников избирательной комиссии, тюменская пенсионерка Галина Лазарева угостила их домашними блинами и баночкой варенья собственного приготовления.

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