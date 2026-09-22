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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семеньо о лидерстве «Ман Сити»: «Находимся там, где и хотим быть. Будем и дальше прибавлять»

Вингер « Манчестер Сити » Антуан Семеньо высказался о лидерстве «горожан» в АПЛ после 5 туров. «Мы вместе [с новым тренером Энцо Мареской] семь или восемь недель — срок небольшой, но дела у нас идут хорошо.

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