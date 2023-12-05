В Госдуме хотят ввести облегчить жизнь застройщикам, участвующим в проектах КРТ

В Госдуме хотят запретить установление новых охранных зон без согласования с застройщиком. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о регулировании вопросов комплексного развития территории (КРТ) подготовил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
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