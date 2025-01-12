США отказали российским дипломатам в поездке на церемонию возложения венков

Власти Соединенных Штатов отказали российским дипломатам в согласовании поездки в Элизабет-Сити для участия в памятной церемонии возложения венков, посвященной 80-й годовщине гибели советских летчиков — участников проекта «Зебра».
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