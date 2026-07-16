Новый тротуар и современные фонари появились в Ботаническом саду Черняховска в рамках обновления городской среды

Глава Черняховского муниципального округа Виктор Вобликов сообщил о ремонте объектов инфраструктуры. Так, в Ботаническом саду проложили новый тротуар и установили современные фонари, отметил сайт «Государственные новости».
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