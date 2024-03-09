Шутки в сторону: Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде, Курбанов проиграл Мадримову на шоу в Эр-Рияде

Энтони Джошуа сокрушил Фрэнсиса Нганну в боксёрском поединке, который прошёл на турнире в Эр-Рияде. Уже в первом раунде британец отправил камерунца на настил, а втором повторил это ещё дважды и одержал победу нокаутом.
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