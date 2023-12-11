ЦАХАЛ вывез десятки арестованных мальчиков и мужчин из Газы в нижнем белье

Официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс заявил, что солдаты Армии обороны Израиля арестовали десятки мальчиков и мужчин в секторе Газа, в том числе одного журналиста, затем раздели их до нижнего белья и перевезли на грузовиках в неизвестном направлении.
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