Появились сообщения об окончательном подписании соглашения между Израилем и ХАМАС

В Дохе завершились дополнительные переговоры Израиля и палестинского движения ХАМАС, в результате официально подписано соглашение о прекращении огня и возврате заложников и заключенных, в пятницу, 17 января, портал Axios со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии