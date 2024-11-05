Якубов о Дитце: «Защитник-лидер, ему по силам вести Омск за собой, но пока не получается. В ЦСКА мы ставили к нему быстрых партнеров для баланса пары»

В 18 играх в сезоне защитник набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 8» и 14 минутах штрафа. – Следите за теми игроками ЦСКА, с которыми завоевали два Кубка Гагарина и которые этим летом сменили клуб? – Обязательно.