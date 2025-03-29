Стоимость бензина на Ямале в феврале снизилась на 1,9%. Дизель в округе по-прежнему дорогой — ЯНАО вошел в десятку регионов с самой высокой ценой за литр топлива, сообщило независимое исследовательское агентство «ПромРейтинг».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии