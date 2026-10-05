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Фис о борьбе за место на итоговом: «Я буду играть в туре еще десять лет! Все нормально, я не чувствую давления»

Артур Фис рассказал о борьбе за попадание на итоговый турнир ATP. Вчера француз уступил Валентину Вашеро в четвертьфинале турнира в Токио – 5:7, 6:4, 4:6.

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