🇮🇷 В столице Исламской Республики Иран неизвестный открыл огонь из стрелкового оружия у здания Дворца юстиции.
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🇮🇷 В столице Исламской Республики Иран неизвестный открыл огонь из стрелкового оружия у здания Дворца юстиции.
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