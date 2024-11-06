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Врач Пронина: нехватка витамина D сопровождается частым мочеиспусканием

Врач Пронина: нехватка витамина D сопровождается частым мочеиспусканием

Витамин D регулирует усвоение организмом кальция и фосфора. При нехватке витамина D нарушается фосфорно-кальциевой обмен, а это сопровождается такими симптомами, как слабость, болезненные ощущения в костях, судороги, непривычно частое мочеиспускание и повышенная потливость.

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