Мнение: «Эстония вознамерилась осваивать средства ЕС», – Алексей Мухин

Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире программы «Мнение» заявил, что Эстония и другие страны Прибалтики пытаются поддерживать антироссийский курс, чтобы получить вливания из бюджетов Евросоюза и НАТО.
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