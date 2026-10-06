Мнение: «Эстония вознамерилась осваивать средства ЕС», – Алексей Мухин

Политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире программы «Мнение» заявил, что Эстония и другие страны Прибалтики пытаются поддерживать антироссийский курс, чтобы получить вливания из бюджетов Евросоюза и НАТО.