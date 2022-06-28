Наш потерянный мир

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Третья мировая отменяется. «Телефонная дипломатия» накануне открытия Второго фронта

Третья мировая отменяется. «Телефонная дипломатия» накануне открытия Второго фронта

Эпиграф: «Что потребуется, чтобы госсекретарь Блинкин, глава Пентагона Остин и сам президент Байден осознали, что на Украине мы уже проиграли, что все наши усилия тщетны, и мы ничего с русскими больше поделать не можем? Что пора собирать игрушки, мама зовет домой!» (с) В качестве эпиграфа я привел слова американского военного эксперта, имя которого редакция The New York Times предпочла не афишировать, но который очень известен у себя на родине, (даже более чем!), и который себя зарекомендовал в последнее время как самый крупный военспец по России, (я только скажу, что он старший офицер разведки КМП в отставке и вы сами догадаетесь, кто это).

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