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Состояние дачи Фаберже в Петербурге проверят повторно по поручению Бастрыкина

Состояние дачи Фаберже в Петербурге проверят повторно по поручению Бастрыкина

В СМИ не раз появлялась информация о катастрофическом состоянии исторического здания. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя главуправления Следкома по Санкт-Петербургу Олегу Бобкову провести повторную проверку состояния дачи Фаберже.

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