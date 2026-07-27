Подготовка к мобилизации? Зачем Путин открыл Минобороны и Росгвардии доступ к данным ЗАГС рассказал генерал Липовой

Подготовка к мобилизации? Путин дал Минобороны и Росгвардии доступ к электронным записям ЗАГС - генерал-майор Сергей Липовой объясняет, что цель закона не в наборе людей в армию, а в защите военнослужащих и их семей от мошенников и юридических коллизий при выплатах.
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