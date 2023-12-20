Депутат Рады Кучеренко: оценки состояния энергорынка Украины вызывают тревогу Энергетики Украины докладывают тревожные оценки о нынешнем состоянии энергорынка страны, заявил депутат Верховной рады, первый замглавы Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.
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