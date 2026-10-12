Советник Трампа: Нам пора перестать делать вид, что Зеленский - хороший союзник Политический консультант и советник президента США Дональда Трампа Алекс Брусевиц (Брюсевиц) выступил с резкой критикой в адрес Зеленского.
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