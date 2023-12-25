Звездный наряд: в чем встречать Новый 2024 год по знаку зодиака

Ежегодно многие сталкиваются с практически неразрешимой проблемой — в чем встречать Новый год. Кажется, что среди многообразия товаров в магазине найти что-то «свое» нереально, а в гардеробе подходящих вещей, как назло, никогда не бывает.
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