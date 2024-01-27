Культура и Обще...
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Культура и Общество

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Стрелки тихонько ползут черепахою…

Там, за окошком, всё мгла беспросветная, cолнышка нет, и денёк неприветливый, cнова туман, гололёд… Пледом пушистым укроюсь уютнее, мягким теплом так приятно окутает… И посижу без забот… В душу приходят мечтанья заветные… Как я ценю настроение светлое! Радуюсь, если придёт — хрупкое, звонкое и беззаботное, лёгкое, дивное… Очень субботнее….

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