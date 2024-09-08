Более 21,6 тыс. человек уже участвуют в фотоконкурсе «Всей семьей на выборы!»

В студии телемарафона «Всей семьей на выборы!» на ТНВ назвали имя четвертого обладателя iPhone 15. Им стала Залия Ибрагимова, на странице в соцсети «ВКонтакте» у нее указано, что родом она из села Муслюмово.
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