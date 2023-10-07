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Водитель без прав и 16-летняя пассажирка сгорели в ДТП под Новосибирском

Водитель без прав и 16-летняя пассажирка сгорели в ДТП под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло ночью 7 октября в Новосибирской области. Иномарка в селе Ильинка перевернулась и мгновенно вспыхнула, погибли юный водитель и несовершеннолетняя пассажирка, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.

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