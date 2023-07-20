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Карло Анчелотти: «Реал» может бороться за все трофеи с одним центральным нападающим»

Главный тренер «Реала» ответил на вопросы о линии атаки команды в преддверии нового сезона. О возможном трансфере Мбаппе «Я никогда не говорил об игроках, которых нет в составе «Мадрида».

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