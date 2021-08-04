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Оргкомитет Олимпиады в Токио назвал очагом заражения случаи ковида в сборной Греции

Оргкомитет Олимпиады-2020 сообщил о появлении очага заражения коронавирусом на Играх в Токио. Как сообщает агентство Kyodo, инфекция была выявлена у пяти членов сборной Греции по синхронному плаванию, включая спортсменов и вспомогательный персонал.

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