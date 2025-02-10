Роспотребнадзор: отклонений в воде и рыбе в Крыму и Краснодарском крае нет

Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах воздуха, превышения показателей опасных веществ в воде из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, а также несоответствий гигиеническим нормативам рыбы из Черного моря.
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