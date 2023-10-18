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Испания намерена до конца года выделить Палестине более €4 млн

Испания намерена до конца года выделить Палестине более €4 млн

Испания намерена выделить Палестине свыше четырех миллионов евро. Об этом со ссылкой на размещенное в социальной сети X видео выступления исполняющего обязанности главы правительства страны Педро Санчеса сообщает РИА Новости.

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