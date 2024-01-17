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Собянин: Для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

Собянин: Для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для московских школьников создали 42 виртуальные лаборатории.Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе библиотеки "Московской электронной школы" (МЭШ), где собрано более 1,6 млн сценариев для классных часов и уроков, а также рабочих тетрадей, учебников, литературы и других дополнительных материалов.

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