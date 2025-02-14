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Виктория Бекхем теряет самообладание из-за обнаженных фотосессий ее супруга

Виктория Бекхем теряет самообладание из-за обнаженных фотосессий ее супруга

Виктория Бекхэм терпеть не может, когда ее супруг раздевается на фото. Как пишет издание Heat World, жена одного из самых знаменитых футболистов в истории Дэвида Бекхэма боится, что ее возлюбленный слишком красив для нее.

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