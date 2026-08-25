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SPLETNIK

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"Та самая училка". Настя Ивлеева снялась в блузке с глубоким декольте

"Та самая училка". Настя Ивлеева снялась в блузке с глубоким декольте

Настя Ивлеева, которая совсем недавно вернулась к узнаваемому имиджу, устроила домашнюю фотосессию. 35-летняя блогерша показала образ с винтажной голубой блузкой с глубоким декольте, которую дополнила чёрными капри и туфлями Chanel.

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