"Та самая училка". Настя Ивлеева снялась в блузке с глубоким декольте

Настя Ивлеева, которая совсем недавно вернулась к узнаваемому имиджу, устроила домашнюю фотосессию. 35-летняя блогерша показала образ с винтажной голубой блузкой с глубоким декольте, которую дополнила чёрными капри и туфлями Chanel.
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