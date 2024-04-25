На Ямале спецкомиссия по ЧС изучает обстоятельства утечки нефтепродуктов в реку Салета

На Ямале спецкомиссия будет изучать обстоятельства попадания в реку Салета нефтепродуктов. Накануне в социальных сетях появилась публикация с фотографией, на которой изображен прорубь с субстанцией темного цвета внутри.
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