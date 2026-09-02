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Собянин сообщил об уничтожении уже 12 летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении уже 12 летевших на Москву беспилотников

РИА Новости/Сергей Бобылев Силы противовоздушной обороны сбили еще пять дронов на подлете к Москве. Об этом 2 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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