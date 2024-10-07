Будет вкусно
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Будет вкусно

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Скорее ставьте чайник и не говорите, что это Шарлотка. Итальянский яблочный пирог за 5 минут, чудо какой пышный и вкусный

Скорее ставьте чайник и не говорите, что это Шарлотка. Итальянский яблочный пирог за 5 минут, чудо какой пышный и вкусный

Невероятно пышный и нежный. Это просто чудо какое-то. Шикарный яблочный пирог. Я такого раньше никогда не пекла, чтобы так просто, быстро и настолько вкусно.

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