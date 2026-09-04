BBC: Фараж и Барделла подписали соглашение по иммиграции

Найджел Фараж и Жордан Барделла подписали соглашение о борьбе с нелегальными мигрантами. В случае прихода к власти их партии будут перехватывать лодки в Ла-Манше и возвращать мигрантов во Францию.
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