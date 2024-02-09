Российский лидер объяснил журналисту Карлсону важность единой мировой безопасности

Разделение мира на альянсы, блоки, союзы сродни делению полушарий мозга по функциям. Но это одна, гармонично функционирующая система, метафорично ответил президент РФ Владимир Путин на вопрос журналиста Такера Карлсона о том, кто сейчас с кем и ради чего объединен на мировой геополитической арене.