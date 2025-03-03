Киев готов подписать с Вашингтоном соглашение по минеральным ресурсам. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите по европейской безопасности и украинскому конфликту, который прошел в Лондоне.
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