Вашингтон озадачен созданием «наступательной дуги» в ДНР

Российские военные сформировали «наступательную дугу» на территории Донецкой народной республики (ДНР), направленную на захват транспортного узла в Покровске, об этом 28 июля сообщила газета The Washington Post.
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