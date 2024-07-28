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Вашингтон озадачен созданием «наступательной дуги» в ДНР

Вашингтон озадачен созданием «наступательной дуги» в ДНР

Российские военные сформировали «наступательную дугу» на территории Донецкой народной республики (ДНР), направленную на захват транспортного узла в Покровске, об этом 28 июля сообщила газета The Washington Post.

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