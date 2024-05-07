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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Джимми Батлера ответил Пэту Райли: «Джимми не выбирает, когда играть, а когда нет»

Президент «Хит» во время общения с прессой намекнул, что рассчитывает на более частое появление Батлера на площадке, если защитник запросит максимальный контракт.

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