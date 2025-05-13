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Курские новости

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Гидрометцентр срочно закупит кофейную гущу в любых количествах Представляем прогноз на 13 мая в Курске

Гидрометцентр срочно закупит кофейную гущу в любых количествах Представляем прогноз на 13 мая в Курске

Гидрометцентр срочно закупит кофейную гущу в любых количествах Представляем прогноз на 13 мая в КурскеСегодня, 13 мая, воздух окутан лёгкой дымкой дождя, а ветер, словно шёпот ветра-пересмешника, едва касается лица — западный, всего 2,2 м/с.

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