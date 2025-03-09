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Психология финансов — как зарабатывать больше, не умирая на работе

Психология финансов — как зарабатывать больше, не умирая на работе

Открываем денежный поток, сохраняя свои ресурсы Пропадаешь на основной работе целыми днями, параллельно ищешь подработку, чтобы наконец улучшить финансовое положение и начать копить на заветную цель, ну или просто перестать себе во всем отказывать? Но денег, увы, больше не становится, а вот моральные и физические силы на исходе.

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