Открываем денежный поток, сохраняя свои ресурсы Пропадаешь на основной работе целыми днями, параллельно ищешь подработку, чтобы наконец улучшить финансовое положение и начать копить на заветную цель, ну или просто перестать себе во всем отказывать? Но денег, увы, больше не становится, а вот моральные и физические силы на исходе.